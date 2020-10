Roland Seitz wünscht sich eine Miniserie

Ein Partymensch ist Roland Seitz nicht. Deshalb hat der Trainer des VfR Aalen seinen 56. Geburtstag am Donnerstag im kleinen Kreis gefeiert. Daheim mit der Familie. Und so richtig frei hatte er sowieso nicht. Zu wichtig ist das bevorstehende Auswärtsspiel am Sonntag bei der U21 des VfB Stuttgart. Anpfiff im Robert-Schlienz-Stadion: 14 Uhr.

Ein vorgezogenes Geburtstagstagsgeschenk hat Roland Seitz vor einer Woche bekommen: mit dem überraschenden 2:0-Sieg beim Aufstiegsaspiranten SSV Ulm 1846. Und ein verspätetes hätte er gerne am Sonntag: „Es wäre schön, wenn wir nachlegen könnten und eine kleine Miniserie starten“, sagt der