Ohne Fans in Hannover

Gefühlt immer wurde das einzige Gmünder Bundesliga-Team, der TV Wetzgau, in der höchsten Klasse der Kunstturner von einem Ausländer angeführt. Weltmeister, Olympiamedaillengewinner, Europameister… Die Liste der herausragenden Athleten an Position eins des TVW ist lang – zuletzt gekrönt vom Russen Artur Dalaloyan. Doch in diesem Herbst ist alles anders. Corona lässt es nicht zu, dass die ausländischen Turner eine Ausreisemöglichkeit aus ihren Ländern bekommen, um in der deutschen Eliteklasse zu starten.

Paul Schneider hat gekämpft, wie er es immer tut. Doch den Kampf um den Einsatz seiner Spitzenathleten aus dem Ausland,