18 Jahre für die Musik

Hüttlingen. Nach 18 arbeitsintensiven und erlebnisreichen Jahren als Chorleiter hat Matthias Schimmel im April den Sängerinnen und Sängern des Heilig-Kreuz-Chores Hüttlingen in einem Dankesbrief mitgeteilt, dass er als Chorleiter aufhört. An Ostern sollte der letzte gemeinsame Auftritt mit ihm in Form eines festlichen Gottesdienstes mit Chor und Orchester stattfinden. Doch Corona hat einen würdigen Abschluss und eine gebührende Ehrung verhindert.

Ein Rückblick

Am 19. Juli 2002 hat Matthias Schimmel den Chor übernommen. Er folgte auf Benno Müller. Der Chor war auf musikalisch hohem Niveau. Es begann eine erfolgreiche Ära. Schimmel verstand