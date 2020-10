Damit Essen nicht im Müll landet

In Deutschland landen weiterhin Jahr für Jahr viele Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Da jedes zweite Kilo in privaten Haushalten entsteht und nur wenige Prozent im Handel, sollen die Menschen in Baden-Württemberg im Rahmen einer Aktionswoche für das Thema und die Folgen sensibilisiert werden. „Das Hauptproblem ist die Verschwendung im eigenen Kühlschrank“, sagte Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag in Stuttgart. Daher sei es vor allem wichtig, die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern.In der kommenden Woche will das Ministerium unter dem Titel „Lebensmittelretter