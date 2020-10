Die neue, alte Orgel ist eingeweiht

Aalen

Preview. Vorschau heißt das. Und das war es auch, was am Freitagabend im KubAA einen Tag vor der offiziellen Eröffnung die Gäste bei der Einweihung der Orgel aus der ehemaligen Markuskirche dort im Veranstaltungssaal erleben durften. Eine Vorschau auf das, was der neue Kulturbahnhof zukünftig sein kann. Aber auch auf das, was Kultur leistet. Trotz der Alltagsmasken, die die Gäste während der Veranstaltung tragen mussten, war die Freude, gemeinsam etwas zu erleben, spürbar.

„Der KubAA beginnt langsam zu atmen“, beschreibt Oberbürgermeister Thilo Rentschler eingangs dazu passend den Istzustand. Den ersten Atemzug haben