Corona reißt Finanzlöcher

Westhausen. Im Mai hat Bürgermeister Markus Knoblauch noch ein düsteres Bild zur Corona bedingten Finanzlage der Kommune gezeigt. Inzwischen sei aber erkennbar, dass Westhausen „noch mit einem blauen Auge“ davon kommen wird. Nicht zuletzt durch das sorgsame Wirtschaften in vergangenen Jahren. Soforthilfen des Bundes- und des Landes trugen ebenso einen wichtigen Teil zur Abfederung eingebrochener Einnahmen bei.

Westhausen habe mit einem Großteil an Automotive-Unternehmen jedoch besonders gravierende Rückgänge an Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Rund 2,7 Millionen Euro weniger ist das vorläufige Ergebnis. An dieser Stelle