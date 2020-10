Schule digital

Lauchheim. Um die Digitalisierung an der Deutschorden-Schule voranzutreiben, braucht es nicht nur Tablets und Co., sondern auch IT-Know-how. „Corona hat uns gezeigt, wie wichtig das Thema Digitalisierung ist“, sagte Bürgermeisterin Andrea Schnele schon einmal. Und gerade weil die Experten weder im Lehrerzimmer noch im Rathaus sitzen, hat der Gemeinderat Lauchheim das Projektmanagement für die Schul-IT nun an die EDV-Firma FORNAX vergeben.

Wie die Bürgermeisterin in der jüngsten Sitzung informierte, geht es im Wesentlichen um die Planung einer nachhaltigen Gesamtlösung bei kalkulierbaren Kosten und einem hohen Maß an Sicherheit.