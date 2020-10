Mauern einreißen, um Brücken zu bauen

Aalen. Zu einem Fest der Einheit haben am Samstag die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und die in der Arbeitsgemeinschaft Aalener Christen (AAC) zusammengeschlossenen Gemeinden in die Stadtkirche gebeten. Mit Blicken zurück und nach vorne forderten die Vertreter der Glaubensgemeinschaften sowie OB Thilo Rentschler und Landrat Dr. Joachim Bläse das Überwinden von Mauern in den Köpfen und das Bauen von Brücken.

Stadtpfarrer Bernhard Richter dankte nach der Eröffnung durch die Turmbläser und dem Entzünden der Ökumenekerzen dafür, dass in Aalen das kirchliche und politische Miteinander gut harmoniere – gut, denn beides