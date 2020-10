Neues Friedhofskonzept in Bopfingen

Ortschaftsrat Immer weniger wählen traditionelle Bestattungsformen. Daher werden nun alle neun Bopfinger Friedhöfe für pflegeleichtere Bestattungsformen angepasst – auch der in Aufhausen.

Bopfingen-Aufhausen

Viel Grün und einige Terrassen, so präsentiert sich der Friedhof in Aufhausen. Die Stadt erneuert derzeit die Friedhofskonzeption. Änderungen wird es auch in Aufhausen geben. Im Ortschaftsrat hat nun der Erste Beigeordnete Andreas Rief die Pläne vorgestellt. Weil immer weniger traditionelle Bestattungsformen wählen, werden nun alle neun Bopfinger Friedhöfe auf pflegeleichtere Bestattungsformen angepasst.

Das von Landschaftsarchitekt Andreas Walter geplante Konzept sieht auf der oberen Freifläche des Friedhofes in Aufhausen einen Hain mit verschiedenen Bäumen vor. Hier sollen Urnenbestattungen, versehen mit einer Steinplatte,