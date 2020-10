Schlüssel für den KubAA überreicht

Feierstunde Bei einem Festakt mit geladenen Gästen ist der Aalener Kulturbahnhof am Samstagabend offiziell seiner Bestimmung übergeben worden.

Aalen

Viele Gründe gibt es, sich zu freuen an diesem Samstag, 3. Oktober. Der Aalener Kulturbahnhof KubAA wird mit einem Festakt offiziell eröffnet. Das ist Gelegenheit für Musiker, wieder auf der Bühne zu stehen, für Politiker Reden vor größerem Publikum zu halten und für Menschen, wieder zusammenzukommen – auch wenn sie Masken tragen oder Abstand halten müssen.

Die Freude über all das ist deutlich zu spüren an diesem Abend. Am deutlichsten, als die Stumpfes gemeinsam mit Chris Wegel und einem Ensemble der Musikschule auf der Bühne im Theatersaal stehen, ein eigens für den KubAA getextetes Lied präsentieren und langen, lauten