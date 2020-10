Türkisches Restaurant statt Metzger

Gastronomie Das „Reform Restaurant“ im Westlichen Stadtgraben folgt auf die Metzgerei Heußler. In drei Wochen soll es losgehen.

Aalen. „Haben Sie schon mal einen richtigen Döner gegessen?“, fragt Fehmi Yigitdöl (54) und fügt gleich hinzu: „Ich glaube nicht.“ Und genau das wollen Emre Avci (25) und der 54-Jährige ändern. In ihrem Restaurant in den ehemaligen Räumen der Metzgerei Heußler wollen die beiden echte türkische Küche anbieten. „Hier gibt es türkisch-arabische Speisen aus Antakya, ohne Fertigprodukte und mit frischen Zutaten“, sagt Yigitdöl. Eröffnen soll das „Reform Restaurant“ in etwa drei Wochen.

Es solle Döner, Kebab, Kumru – eine Art Sandwich –, Suppen und Tagesgerichte geben. „Wir