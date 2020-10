TV Wetzgau auch ohne Ausländer top

Kunstturnen, Bundesliga Start in die neue Saison unter Corona-Vorzeichen – Der TV Schwäbisch Gmünd Wetzgau siegt mit 45:25 in Hannover.

Die Saison der Kunstturn-Bundesliga hat tatsächlich begonnen – nach fast einem Jahr Pause, nun unter Corona-Regeln. „Das Gefühl, wieder zu turnen, zählt“, sagte Wetzgaus Coach Paul Schneider, dessen Team mit einem klaren 45:25-Sieg gegen Vinnhorst in die Saison startete. Und dabei stark gefordert wurde.

In der riesigen Hannoveraner ehemaligen TUI-Arena (11 500 Plätze) startete Vinnhorst mit dem ersten Kampf in die Runde – ausgerechnet gegen die Wetzgauer, die sich in der überdimensionierten, mit nur 70 Zuschauern besetzten Halle, ein wenig verloren vorkamen. Umso leichter war es für die Hausherren, die Corona-Maßgaben