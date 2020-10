Ein Seelsorger mit ganzem Herzen

Jagstzell. Einen herzlichen Abschied bereiteten die Kirchengemeindemitglieder am Sonntag in der Jagstszeller St. Vituskirche Martin Danner, der nach gut 15 Jahren als Pfarrer die Seelsorgeeinheit Virngrund verlässt. Er wird leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Donau-Riß. Am 29. November findet dort die Investitur statt.

Wegen der Corona-Pandemie füllte sich die Vituskirche kaum zur Hälfte, um so die gebotenen Abstandsregeln zu wahren. Vor der Kirche konnten die Gläubigen über Mikrofon der Abschiedsfeier beiwohnen. Abordnungen des örtlichen Musikvereins, der Freiwilligen Feuerwehr und der Reitergruppe Jagstzell zogen zu Beginn der