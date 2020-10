Der doppelte Rollenwechsel

Fußball, Verbandsliga Hofherrnweiler spielt nicht wie ein Absteiger, der FC Normannia nicht wie ein Spitzenteam: Die TSG schafft mit dem 2:1 (1:1) im Derby in Gmünd den ersten Saisonsieg.

Die Zuschauerin, die seit Jahren fast jedes Spiel sieht, gab dem Cheftrainer-Neuling, den sie noch als FCN-Spieler kennt, eine gute Haltungsnote: „Patrick Faber macht eine gute Figur als Trainer an der Seitenlinie.“

Doch entscheidend war an diesem Samstagnachmittag, wie Faber im dritten Spiel als Interimstrainer sein Team eingestellt hatte: Die TSG schien den Plan zu haben, die Gastgeber von der ersten Minute an mit hohem Tempo zu überraschen und aus dem Konzept zu bringen. „Wir wussten, dass die Normannia Druck aufbaut, das wollten wir gleich von Anfang an unterbinden und sie zu langen Bällen zwingen“, erzählte später