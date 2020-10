Torloses Unentschieden in Heidenheim

Torchancen waren da, am Ende reichte es aber nur für einen Punkt. Mit einem 0:0 trennten sich der 1. FC Heidenheim und die Gäste aus Paderborn am Samstagnachmittag in der Voith-Arena. Ein Punkt, mit dem Steffen Baumgart, Trainer des SC Paderborn gut leben kann: „Wir freuen uns über unseren ersten Punkt bei einer sehr starken Mannschaft.“ Ein Punkt, mit dem hingegen der Heidenheimer Cheftrainer Frank Schmidt weniger gut leben kann, schließlich hätte man in Halbzeit eins durch gute Torchancen in Führung gehen können und die zweite Hälfte war ganz in Heidenheimer Hand.

Die 2559 Zuschauer in der Voith-Arena sahen auf Heidenheimer