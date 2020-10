Silberschmuck als Bakterienkiller

Schwäbisch Gmünd

Ein voller Erfolg! So lautet das Resümee der Aussteller der „Gmünder Messe für Schmuck und Gerät“, die am Wochenende im Leutze-Saal des Stadtgartens über die Bühne ging – in diesem, Jahr unter besonderen Bedingungen, von Corona diktiert. So wurden zum Beispiel die Gäste bei der Vernissage am Freitagabend „portioniert“ – die erlaubte Besuchermenge lag bei 70 Personen plus Aussteller. Das sorgte für eine lange Schlange am Eingang. Doch es sei alles reibungslos verlaufen, lobte Ulrike Kleinrath. Trotz halbstündigem Warten herrschte eine gelassene