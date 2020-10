Remsgöckel nicht als Corona-Hotspot

Mögglingen

Ausgerechnet im „Jubiläumsjahr – die „Remsgöckel“ in Mögglingen wurden vor zwei Mal elf Jahren als Verein gegründet – müssen die Freunde der Fasnet Verzicht üben. Vorsitzender Eberhard Bär geht nicht davon aus, „dass wir die Faschingssaison wie bisher durchführen können“. Die „Remgsgöckel“ will er nicht in den Corona-Schlagzeilen als Hotspot sehen. „Wir werden das jetzt im Ausschuss beraten und dann der Mitgliederversammlung Anfang November zum Beschluss vorlegen“, sagt der Initiator und Mitgründer dieses Vereins.