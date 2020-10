Mehr Platz und viele Gründe zu Dank

Kinderbetreuung Der Kindergarten St. Josef in Abtsgmünd hat einen neuen Anbau. Der wurde neben den sanierten Räumen am Sonntag von Pfarrer Jürgen Kreutzer eingeweiht.

Abtsgmünd

Nach nur knapp einem Jahr Bauzeit ist am Sonntag der Anbau für eine vierte Gruppe sowie die erweiterten und sanierten Räume des Kindergartens St. Josef in Abtsgmünd eingeweiht worden.

Die Kinder hatten bereits am 1. September ihr neues und farblich hübsch gestaltetes Domizil in Besitz genommen. Sie hielten gemeinsam mit Pfarrer Jürgen Kreutzer vor der Segnung und der Möglichkeit zur Besichtigung einen Familiengottesdienst in der St. Michaelskirche ab.

Gründe zum Dankesagen gab es am Sonntag viele. Pfarrer Jürgen Kreutzer hat gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens und ihren Erzieherinnen den Gottesdienst gestaltet und für