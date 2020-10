Neuler ist zu Gast beim Aufsteiger

Fußball, Bezirkspokal Im Viertelfinale des Pokals tritt Neuler in Steinheim an. Im Gmünder Raum kommt es zu einem besonderen Derby.

An diesem Mittwoch und Donnerstag steht im Bezirkspokal das Viertelfinale an. Insgesamt sind noch sieben Bezirksligisten vertreten – und mit der SG Bettringen II ein A-Ligist. Besondere Spannung und Brisanz birgt dabei das Lokal-Derby zwischen dem FC Bargau und der SG Bettringen.

Lediglich 3,3 Kilometer liegen die Sportstätten von Bargau und Bettringen auseinander, mehr Derby geht fast schon nicht mehr. Einen Favoriten auf den Sieg in der Partie am Mittwoch gibt es eigentlich nicht. Zwar ist die SG Bettringen aktueller Bezirkspokalsieger, doch die Bargauer sind derzeit in richtig guter Form. Die vergangenen vier Partien konnten die Bargauer