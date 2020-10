Ein wehmütiger Abschied

Aalen-Unterrombach

Ihren letzten Gottesdienst in der Christuskirche hat Pfarrerin Dr. Sigrid Brandt am Sonntag souverän geleitet. Aus gesundheitlichen Gründen wurde sie am Erntedankfest von Dekan Ralf Drescher vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet. In allen Reden kam die Beliebtheit der gebürtigen Stuttgarterin zum Ausdruck und wurden ihre beruflichen Fähigkeiten gewürdigt.

Nach dem mächtigen „Majesty-Vorspiel“ durch den Posaunenchor unter Leitung von Heidrun Meiswinkel freute sich die Pfarrerin, dass dieser Gottesdienst trotz Corona-Pandemie stattfinden könne. Sie meinte, „dass die vergangenen 16 Jahre in Unterrombach