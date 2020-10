Jetzt hat Neresheim Freunde in Kanada

Urkunde Warum die Härtsfeldmetropole und das kanadische Perth East offiziell eine Städtefreundschaft besiegeln und wovon die Menschen in beiden Kommunen profitieren können.

Neresheim

Drei Städtepartnerschaften – mit Aix-en-Othe, Steinach und Bagnacavallo – sind die Plattform für Neresheim und seine Bürgerinnen und Bürger, sich mit Menschen aus der Europäischen Union kulturell, gesellschaftlich und wirtschaftlich auszutauschen. Jetzt kommt eine neue Städtefreundschaft hinzu: im kanadischen Perth East; einer Kommune aus fünf einzelnen Gemeinden in der Provinz Ontario, etwa 150 Kilometer westlich von Toronto gelegen. Teil von Perth East ist die Gemeinde Milverton. Sie ist der Schlüssel für die begeisternde Geschichte einer neuen Städtefreundschaft in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie