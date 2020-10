Parkplatzchaos in der Bischof-Fischer-Straße

Aalen

Ich kann nicht in Unterrombach parken und dann Heim laufen“, klagt Petra Leschek, Anwohnerin der Bischof-Fischer-Straße in Aalen. Ihr Ärger ist groß: Sie ist im Besitz eines Bewohnerparkausweises. Trotzdem habe sie oft Probleme, einen Parkplatz in ihrer Straße zu finden. „Wenn man abends von der Arbeit kommt, findet man dort keinen Parkplatz mehr“, beschwert sie sich. Meistens müsse sie sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Weiter weg parken, „was mit einem Einkauf nicht geht“, oder ein Knöllchen in Kauf nehmen. Die Stadt Aalen hat laut der Verwaltung aktuell 202