Was passiert mit den Hundewelpen aus der Kiste?

Aalen. Acht Hundewelpen in einer Kiste haben Polizeibeamte vor vier Wochen in einer Aalener Autowerkstatt entdeckt. Ein Anrufer hatte die Polizei informiert, dass der Betreiber in seiner Werkstatt nicht nur Autos repariere, sondern wohl auch illegal mit Hundebabys aus Osteuropa handle. In Abstimmung mit dem Veterinäramt hat die Polizei die Tiere beschlagnahmt. Wo sind die Welpen aktuell, was geschieht mit ihnen, ermittelt die Polizei?

„Die Welpen sind nach wie vor im Tierheim Dreherhof“, erklärt Susanne Dietterle auf Nachfrage. Die Pressesprecherin des Landratsamts erinnert daran, dass die Welpen nicht geimpft waren, als man sie