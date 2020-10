Brutales Vorgehen – kaum Beute

Ellwangen. Einbrüche in Einfamilienhäuser in Eigenzell und Crailsheim, ein Überfall mit Pistole auf den Pennymarkt in Essingen, ein Überfall mit Beil auf den Lidl in Crailsheim sowie mit Schusswaffe auf die Filiale der VR-Bank in Jagstzell: Zwischen April 2018 und Oktober 2019 sorgte eine Serie von Gewalttaten in der Region für Angst und Schrecken und für viel Arbeit bei der Polizei.

Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht, ein 25-jähriger Mann aus dem Kosovo und eine 30-jährige Frau aus Ellwangen, die in Crailsheim lebt.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann, der in Hand- und Fußfesseln aus der Haft vorgeführt wird,