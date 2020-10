Kindergarten erhält ein neues Gesicht

Essingen. In Essingens Bahnhofstraße 18 flog am Dienstagnachmittag Erde durch die Luft. Bürgermeister Wolfgang Hofer feierte mit Gemeinderätinnen und -räten, Bauunternehmer, Architekt & Co. Spatenstich für das katholische Kinderhaus St. Christophorus. Für den Schultes war dies ein „historischer Akt“.

Geplant ist, aus dem „schnuckeligen Kindergarten“ ein Kinderhaus zu machen. Zwei U-3-Gruppen, Küche, Essbereich, Mehrzweck- und Personalräume entstehen im Neubau. Auch das bereits bestehende Gebäude wird erweitert. Wenn alles fertig ist, gibt’s fünf Gruppen.

Glück für die Gemeinde

„Es war Glück,