Die mit den wilden Wölfen spricht

Aalen. Sie hat keine Angst vor dem Wolf: Gudrun Pflüger ist die Frau, deren Rat in Sachen Wolf von Wien bis Brüssel immer wieder eingeholt wird. Auf Initiative des BUND-Ortsverbands war sie jetzt im Aalener Berufsschulzentrum zu Gast.

Die etwa 120 erschienen Gäste, die in kleinen Gruppen oder im Abstand von 1,5 Meter voneinander in der Mensa des Berufsschulzentrums saßen, erfuhren Ergebnisse von Pflügers etwa 15-jähriger Forschungsarbeit in Kanada, den USA und Europa. Sie bot viele neue Einblicke in das Wesen des Wolfes, seine sozialen und kognitiven Fähigkeiten, seine Jagdgewohnheiten und seine Rolle für