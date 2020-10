Veränderte Pflegeausbildung fordert den Landkreis

Aalen. Die generalistische Pflegeausbildung läuft nun auch in Baden-Württemberg. Die Aufteilung in Alten-, Kinderkranken- oder Krankenpflege entfällt. Pflegekräfte erlernen nun in den ersten beiden Lehrjahren die gleichen Inhalte in Theorie und Praxis. Das soll die Ausbildung attraktiver machen und junge Leute in diese Jobs holen. Möglich bleibt eine Vertiefung in Altenpflege und Kinderkrankenpflege im dritten Ausbildungsjahr. Azubis können wählen, ob sie sich spezialisieren oder die generalistische Pflegeausbildung fortsetzen wollen. Es gibt Praxisbausteine aus dem gesamten Pflegespektrum, vom Krankenhaus über