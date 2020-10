Wieder Streik im öffentlichen Dienst

Protest Die zweite Warnstreikwelle hat am Dienstag Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd erreicht. Was sich Arbeitnehmer von diesem Streik erhoffen.

Aalen/ Schwäbisch Gmünd/ Ellwangen

Die 500 ist die Zahl des Tages. So viele Arbeitnehmer haben sich am Dienstag auf dem Aalener Sparkassenplatz versammelt, um für mehr Geld zu streiken. Mit Fahnen und Schildern in den Händen, legen sie dafür einen Teil des öffentlichen Betriebs lahm und hängen Ver.di Gewerkschaftssekretärin Ilka Ulrich an den Lippen. Sie sagt, worum es geht:

Das Ziel ist eine Erhöhung des Tarifgehalts um 4,8 Prozent im öffentlichen Dienst. „Das bedeutet mindestens 150 Euro mehr für Arbeitnehmer und mindestens 100 Euro mehr für die Azubis und dualen Studierenden“,