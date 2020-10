Posaunen rufen zum Abendkonzert

Bläsermusik Nach sechsmonatiger Pause gastiert in der Aalener Stadtkirche das reduzierte Ensemble des „Stuttgarter Posaunen Consort“ mit einem überzeugenden Auftritt.

Prächtige Bläsermusik erklang am Sonntagabend in Aalens Stadtkirche. Zu Gast war das „Stuttgarter Posaunen Consort“ mit seinem Leiter Henning Wiegräbe. Ein Professor und seine Studenten. Wiegräbe unterrichtet Posaune an der Musikhochschule Stuttgart.

Mit einer Suite des Renaissance-Komponisten und Musikverlegers Tilmann Susato eröffnet das Ensemble den Abend. Sechs Musiker, darunter eine Frau, spielen von der Orgelempore in den Kirchenraum hinein. Warm und homogen im Klang präsentiert das Consort die verschiedenen Tanzsätze. Reizvoll der Wechsel von hohen und tiefen Bläserchören. Wiegräbe leitet vom ersten Pult aus die auf