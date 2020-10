„Weitblick“ für die Aktion Wege zur Kunst

Künstler Andreas Futter bereichert den Skulpturenpfad in Gmünd mit dem Werk Nummer zwölf.

Der Wind zerrt an der weißen Hülle, die eine Skulptur des Gmünder Künstlers Andreas Futter verhüllt und doch selbst wie eine Skulptur wirkt. Was drunter ist, das erleben Kunstfreunde bei der Enthüllung an diesem Samstag. Dann sehen sie die Skulptur Nummer zwölf auf den „Wegen zur Kunst“ vor dem Gmünder Stadtteil Straßdorf.

Vor dem Hintergrund von Stuifen, Rechberg und Hohenstaufen zeigen die Werke ihren besonderen Reiz. Auch die Skulptur von Andreas Futter. Hinter dem 3,20 Meter hohen „Weitblick“ stecken formale Reize wie Ironie. „Die hat oft Platz in meinen Werken“, sagt der Künstler. In diesem Fall