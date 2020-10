Brass meets Böhmisch im Stadl

Interview Dirigent Hermann Rupp über eine „Groß-Veranstaltung“ während der Pandemie am Samstag, 31. Oktober, in Elchingen. Welche Ensembles dabei sind und welche CD präsentiert wird.

Neresheim-Elchingen

Das Blasmusikfestival „Brass meets Böhmisch“ geht in die dritte Runde. Der Musikantenstadl in Elchingen ist in diesem Jahr am Samstag, 31. Oktober, der Ort, wo vier Ensembles blasmusikalisch unterhalten und wo die Vollblutmusikanten ihre neue CD präsentieren. Über die Veranstaltung und das Album „Lebenslinien“ spricht Dirigent Hermann Rupp mit SchwäPo-Redakteurin Ulrike Schneider.

Warum haben Sie die Veranstaltung in den Musikantenstadl nach Elchingen verlegt?

Hermann Rupp: Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung brechend voll. Die Härtsfeldhalle hätte damals gerne doppelt so groß sein können.