Kunst fürs Mögglinger Café

Ehrenamt Nach der erfolgreichen Gartenschau liegt das Café am Marktplatz derzeit brach. Hobbykünstler Werner Henkel bringt wieder Leben rein.

Mögglingen

Wenn Werner Henkel in den Wald geht, kommt er oft schwer beladen wieder heraus. Der 73-jährige Mögglinger ist Hobbykünstler. Seine Materialien findet er in der Natur. Vor allem arbeitet er mit Holz. Äste, Stämme, Bretter. „Bevor das alles verbrannt wird oder weggeworfen, mach‘ ich lieber etwas draus“, meint Henkel. Manchmal geht das sogar, wenn das Holz schon gebrannt hat. Eines seiner Kunstwerke ist ein verkohlter Baumstamm, den er am Rosenstein bei Lautern aus einer Feuerstelle mitgenommen hat. Die Strukturen hat er mit Lacken und Farben befestigt.

Der Stamm steht mit vielen anderen