Astorplast nimmt Labor in Betrieb

Alfdorf. Das seit einem halben Jahrhundert am Standort Pfahlbronn ansässige Unternehmen Astorplast Klebetechnik hat einen hohen sechsstelligen Betrag in ein neues Entwicklungslabor investiert. Dort werden spezifische, laut Astorplast innovative Haftklebestoffe entwickelt, mit sich das Unternehmen laut eigener Aussage für die Märkte der Zukunft gerüstet ist.

Vor allem in der Baubrauche werden Verschraubungen und Nieten zunehmend durch Klebetechnik ersetzt. So werden Fenster umklebt und ins Gemäuer eingesetzt. „Mit dem Erfolg des Haftklebens steigen auch die Anforderungen an unsere Produkte ständig“, erklärt Geschäftsführer