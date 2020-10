Konstanz heißt das oberste Gebot

Handball, Verbandsliga Nach einer turbulenten Saison mit Trainerwechsel und einem elften Platz will WiWiDo-Coach Marc Neher in der neugeschaffenen Verbandsliga Sorgenfreiheit.

Wenn man Trainer Marc Neher auf die abgebrochene Spielzeit der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf anspricht, attestiert dieser seiner Mannschaft eine durchwachsene Saison: „Die Jungs waren von Beginn an im Abstiegskampf in der Württembergliga, dann wurde auch noch der Trainer gewechselt. In der Folge haben sich die Ergebnisse zwar etwas stabilisiert. Zufrieden können wir mit Platz 13 in der Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs trotzdem nicht sein.“

Damit es in dieser Saison aber nicht wieder zu solch einer Situation kommt, musste bereits in der Vorbereitung der Grundstein für den gemeinsamen Erfolg gelegt werden. Nachdem Anfang