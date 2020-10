WiWiDo-Damen wollen wieder mitmischen

Ein wenig merkt man Tobias Talatschek immer noch an, dass ihn der verpasste Meistertitel in der abgebrochenen Saison fuchst. Hatte das Team doch nach einer laut Trainer Talatschek „perfekten Runde“ die letzten beiden Spiele noch verloren und war in der Folge auf den dritten Platz abgerutscht. „Wir sind ja trotzdem aufgestiegen, aber einen Meistertitel will sich niemand entgehen lassen. Ich muss aber natürlich betonen, dass wir mit der Saison absolut glücklich sind. Solch eine Runde spielt man nicht jedes Jahr“, so der Coach.

Und so merkt man nun auch den Ehrgeiz, in der neuen Saison eine Liga höher erneut anzugreifen.