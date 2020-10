Einmaliges Angebot in Westhausen

Westhausen

Am Dienstag wurde beim Zentrum für Digitale Entwicklung GmbH (ZDE) in Westhausen die hauseigene ZDE-Akademie von Ministerialdirigent Günther Leßnerkraus, Bürgermeister Markus Knoblauch und den Geschäftsführern Rudi Feil und Wolfgang Weiß feierlich eröffnet.

Seit Oktober 2019 ist das ZDE erfolgreich am Markt und berät Kommunen und Regionen in Smart-City-Themen, entwickelt Strategien und steht unterstützend mit Weiterbildungskursen und Seminaren an deren Seite. Die Räumlichkeiten hierfür stehen nun in Westhausen zur Verfügung - in der ZDE-Akademie.

Das Gebäude schafft eine perfekte Verbindung zwischen Technologie, Natur