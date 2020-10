SFD II: Fünfter Torlos-Dreier in Folge?

Fußball, Kreisliga A II Dorfmerkingen will seinen starken Lauf beim Gastspiel in Hüttlingen verlängern.

Für sechs Teams steht aufgrund der Corona-Ausfälle wieder ein Doppelspieltag am Wochenende an. Glänzend genutzt haben den letzten der VfB Tannhausen und der FC Ellwangen, die jeweils zwei Siege einfuhren. Während Tannhausen so die Tabellenführung übernommen hat und diese am Sonntag zu Hause im Derby gegen Unterschneidheim verteidigen will, waren es für den FCE die eminent wichtigen ersten Zähler der Saison überhaupt.

Ellwangen ist nun erneut doppelt im Einsatz: An diesem Freitag kommt der TSV Hüttlingen, am Sonntag Union Wasseralfingen zum FC – zwei Gegner, die bisher mehr Punkte liegen lassen haben, als ihnen recht sein wird.