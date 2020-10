Kita „Lummerland“ im Tegut soll ab Mai öffnen

Ellwangen. In der Bahnhofstraße erstellt die Merz Objektbau GmbH ein dreigeschossiges Gebäude mit Parkdeck. Unten zieht ein Tegut-Einkaufsmarkt ein, oben eröffnet die Stadt die Kindertagesstätte „Lummerland“ mit drei Gruppen und 55 bis 60 Betreuungsplätzen.

Am Mittwoch führten Bürgermeister Volker Grab und Bauamtsleiterin Elisabeth Balk durch den Rohbau, in dem überall die Handwerker arbeiten. Über den Haupteingang und eine Treppe oder den Aufzug kommen Eltern und Kinder in das erste und zweite Obergeschoss, wo die Kita auf zwei Etagen eingerichtet wird. Über dem Parkdeck befindet sich die Terrasse, die als Außenspielbereich