Waldhausen erwartet hungrige Löwen zum Ostalb-Derby

Das Ostalb-Derby zwischen dem SV Waldhausen und dem TSGV Waldstetten steht an diesem Samstag in der Landesliga an. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr. Beide Mannschaften stehen defensiv in dieser Saison bislang sehr sicher. Der SV Waldhausen stellt dabei die siebtbeste Abwehr (elf Gegentore) - Waldstetten sogar die Viertbeste (zehn Gegentore). Vier der zehn Gegentore gab es für den TSGV in nur einem einzigen Spiel – beim 1:4 in Echterdingen. Es war die bislang einzige Niederlage für die Waldstetter Löwen. Im Umkehrschluss bedeutet das dann aber auch: Lediglich sechs Gegentore in acht Spielen. Im Grunde klingt das also nicht nach einem