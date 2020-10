Können vom Tempo her mithalten

Herr Rohsgoderer, acht Spiele hat Ihre Mannschaft nun in der Landesliga bestritten. Sind Sie zufrieden mit den ersten Monaten in der neuen Liga?

Jens Rohsgoderer: Mit dem Start waren wir natürlich sehr zufrieden. Wir haben zehn Punkte aus den ersten vier Spielen geholt. Doch in den vergangenen vier Partien konnten wir leider keinen Sieg einfahren. Es waren aber immer sehr enge Spiele – da hat am Ende der Begegnung manchmal auch das Spielglück gefehlt. Gegen Frickenhausen haben wir in der letzten Minute das Tor nicht gemacht und in Geislingen haben wir noch das 0:1 kassiert. Doch das gesamte Team arbeitet derzeit trotz der vier Partien