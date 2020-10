Soirée zu Ehren Schubarts

Literatur Die Schubart-Gesellschaft lädt zu einem musikalisch-literarischen Abend in den KubAA.

Am Samstag, 10. Oktober, jährt sich der Todestag von Christian Friedrich Daniel Schubart zum 229. Mal. Im Gedenken an den wortgewaltigen Journalisten, Dichter und Musiker lädt die Schubart-Gesellschaft an eben diesem Samstag, 10. Oktober, zu einem musikalisch-literarischen Abend ein. Drei Künstler aus dem Raum Stuttgart präsentieren ab 20 Uhr im KubAA ein Programm, das das Werk und die Biografie Schubarts lebendig werden lässt.

Frank Ackermann, der in Stuttgart die philosophischen Gespräche und das literarische Café im Hegelhaus leitet, führt durch das Programm und weiß die ein oder andere Anekdote aus Schubarts Leben zu berichten. Barbara