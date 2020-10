Mohammad – ein Asylantenschicksal

Aalen. Vor mehr als 20 Jahren musste Mohammad aus politischen Gründen seine Heimat in Persien verlassen. Und fand über Umwege im Ostalbkreis, zuletzt in Aalen, Asyl. Jetzt ist er im Alter von 70 Jahren einem Herzinfarkt erlegen. Nach der Arbeit in der Spielhalle im Bahnhof, wo er seine kleine Rente aufbesserte.

Nie hat er auch nur einen Euro staatlicher Hilfe in Anspruch genommen. Vielmehr hat er vom ersten Tag an gearbeitet. Alles, was sich ihm anbot. Bis zum Rentenalter hat er 15 Jahre bei Burger-King im Ulmer Hauptbahnhof sein Brot verdient. Ist täglich mit dem Zug hin- und hergefahren, hat nach der Nachtschicht bis zum ersten Frühzug