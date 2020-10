Berner und Öhlert wollen ins Finale

Es ist, bedingt durch die Corona-Pandemie, eine schwierige Saison für den Hallenradsport. Glücklich ist man beim RKV Hofen, dass es gelungen ist, den wichtigsten Wettbewerb der U23 Radballer- nämlich die Deutsche Meisterschaft - in Hofen (Glück-Auf-Halle) austragen zu können. Am kommenden Samstag ab 13 Uhr werden die Halbfinalspiele in zwei Gruppen ausgetragen, am Sonntag geht das Finale über die Bühne.

Gespielt wird jeweils parallel auf zwei Spielfeldern. Während in der ersten Gruppe der SV Ehrenberg, VC Darmstadt, RVC Prechtal, der RV Gärtringen, RSV Hähnlein und der und der Ludwigsfelder RC im Modus „Jeder gegen Jeden“