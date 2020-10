Aus Vohtec wird Element

Aalen

Vor knapp zwei Jahren hat der britische Konzern Element die Aalener Traditionsfirma Vohtec übernommen. Nun ist der Kauf auch optisch vollzogen. Das Unternehmen firmiert nun am Standort in Aalen unter dem Namen Element Aalen. Auch eine weitere jüngst übernommene Firma namens EMV Testhaus wird in Element Straubing umbenannt. Damit baue man die Präsenz der Marke Element in Deutschland weiter aus, heißt es vonseiten des Unternehmens mit Sitz in London. Am Standort in Aalen sind derzeit 149 Mitarbeiter beschäftigt.

„Ich freue mich über die Umfirmierung dieser beiden strategisch wichtigen Unternehmen in Deutschland“, erklärt