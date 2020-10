Trommeln für die Umfahrung

Infrastruktur Warum die Gemeinden an der Landesstraße 1060 für die Ortsumfahrung Röhlingen und Zöbingen kämpfen, wie die Chancen stehen und was der nächste Schritt ist.

Ellwangen-Röhlingen

Wie ernst es Oberbürgermeister Michael Dambacher mit seiner Unterstützung der Ortsumfahrung Röhlingen ist, unterstreichen die mittlerweile zehn Treffen vor Ort mit Vertretern des Regierungspräsidiums, Wirtschafts- und Verkehrsministeriums, bei denen er seit Januar beharrlich die L 1060 thematisiert.

Hinzu kommt der umfangreiche Schriftverkehr sowie die Gespräche mit Bürgermeisterkollegen. „Die ganze Raumschaft östlich der A 7 bis Bayern macht sich mit uns stark“, so Dambacher. „Die L 1060 hat in den letzten zehn Jahren rasant an Verkehr zugewonnen und ein Ende ist nicht abzusehen.“

Die Gründe