Künstler loten das Miteinander aus

Vernissage Im Rahmen der Heimattage hat die Künstlergruppe „Kreative 88“ ihre neue Ausstellung unter dem Titel „Miteinander“ in Rathaus und Stadtkirche eröffnet.

Bopfingen

Es ist Tradition, dass die Heimattage durch die Vernissage der Kreative 88 inoffiziell eröffnet werden. „Dieses Mal ist es eine besondere Eröffnung, an besonderen Heimattagen“, sagte Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler in seiner Begrüßung. Er rief zu diesen anderen Heimattagen zum verantwortungsvollen Feiern auf.

Zu seinem ersten offiziellen Besuch in Bopfingen war auch Landrat Dr. Joachim Bläse gekommen. Bläse kennt Bopfingen, hat er doch bereits mit Bürgermeister Dr. Bühler dabei den Ipf erklommen. „Auf dem Ipf spürt man, was es bedeutet, in diesem Ort zu sein,“ sagte er. „Bopfingen