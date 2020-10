Baumschutzsatzung ist vertagt

Aalen

Die Bäume in ganz Aalen sollen geschützt werden, das ist das Ziel der Baumschutzsatzung. Darin soll festgelegt werden, was die Aalener Grundstücksbesitzer mit ihren Bäumen und Hecken machen dürfen. Für Baumfällen braucht man zum Beispiel ein Genehmigung, Pflege und Rückschnitt seien allerdings weiterhin erlaubt. Die Satzung lag dem Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AuST) am Donnerstag vor.

Doch diese Satzung wirft noch Fragen auf. CDU-Fraktionsvorsitzende Inge Birkhold ist skeptisch. „Diese Satzung ist noch nicht beschlussreif.“ Es sei auch noch nicht geklärt, ob der Baumschutz nur auf dem Land oder