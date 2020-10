Marco Kappel hat neue Single

Musik Der junge Sänger aus Rainau-Schwabsberg hat mit Starproduzent Mark Smith den Song „So ist es“ aufgenommen. Am Sonntag kommt er raus.

Rainau -Schwabsberg

Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass im Leben nicht immer alles nach Plan läuft. Träume, Wünsche und Ziele nehmen nicht immer den Ausgang, den man sich wünscht. Davon handelt auch Marco Kappels neue Single „So ist es“, die an diesem Sonntag, 11. Oktober, um 18 Uhr veröffentlicht wird.

Der DSDS-Kids-Sieger von 2012 hat den Song zusammen mit Starproduzent Mark Smith aufgenommen, der auch unter anderem mit Johannes Oerding zusammenarbeitet.

„Bei mir ist leider auch in letzter Zeit vieles nicht so gelaufen, wie erhofft“, gibt der 18-Jährige aus Rainau zu. Damit meint er die Teilnahme an Deutschland sucht