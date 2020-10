Wort zum Sonntag

Gute Worte beleben

Aalen. Der Sommer scheint sich endgültig verabschiedet zu haben. Die ersten Kastanien sind in meiner Jackentasche gelandet, die Maisfelder sind abgeerntet und auf den Streuobstwiesen sind die Bäume brechend voll mit Früchten. Es ist Herbst, die Zeit des gemütlichen Rückzugs in die eigene Wohnung, Zeit zum Teetrinken und Lesen. Das erinnert mich an den totalen Lockdown im Frühjahr. Eine Tatsache hat uns damals allerdings verwundert: Lebensmittelläden und Baumärkte durften geöffnet bleiben, aber Buchläden nicht. Stellt sich die Frage: Was ist systemrelevant? Lebensmittelläden klar, aber Baumärkte? Für mich nicht,