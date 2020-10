Corona-Übertragung immer häufiger bei privaten Festen

Gesundheit Wochenmarkt in Gmünd weiter ohne Maskenpflicht. Christian Baron kämpft in Esslingen als Chef der Gesundheitsbehörde gegen das Virus.

Schwäbisch Gmünd

Die Rückkehr zur Atemschutzmaske ist auf dem Gmünder Wochenmarkt noch kein Thema. Die Stadt zählt am Freitag zehn aktuelle Coronafälle. Das Rechts- und Ordnungsamt habe so entschieden, „weil die aktuellen Coronazahlen noch niedrig sind“, sagt Linda Höllmann vom Presseamt im Rathaus. Es sei auch nicht absehbar, ob oder wann eine Maskenpflicht für diesen öffentlichen Bereich nötig wird. Aktuell notiert die Stadt an diesem Freitag zehn aktive Corona-Fälle. Ganz anders ist die Situation im Landkreis Esslingen. Dort steht der designierte Erste Bürgermeister Schwäbisch Gmünds, Christian Baron, an vorderster